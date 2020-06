Rij zelf de Baloise Belgium Tour en win samen met Evenepoel of Naesen

Iedereen legt individueel zijn of haar kilometers af. Al die kilometers samen vormen het totaal van de ploeg en zo wint elke dag de ploeg met de meeste kilometers de ‘rit’, na 5 dagen kennen we de eindwinnaar.

12 profrenners (8 mannen en 4 vrouwen) zullen elk een team aanvoeren van wielertoeristen die kilometers verzamelen. Al wie graag fietst, kan zich inschrijven en belandt automatisch bij een van de kopmannen of -vrouwen in de ploeg.

Normaal gezien waren we van 10 tot 14 juni op zoek gegaan naar een opvolger voor Remco Evenepoel in de Ronde van België . Nu zal er die 5 dagen een alternatieve wedstrijd gereden worden.

De 12 kopmannen en -vrouwen

"Recreant krijgt het gevoel zelf in de koers te zitten"

“Dit leek ons een uitstekende kans om de brug te slaan tussen de koers, de profs en de recreant", zegt koersdirecteur Rob Discart. "Die laatste kan nu 5 dagen lang het gevoel krijgen zelf midden in de koers te zitten."

"De kopman of kopvrouw zal elke ochtend zijn of haar team aanmoedigen, zoals de ploegmanager dat anders in de teambus doet. We delen elke dag en aan het einde truien uit en de meesterknechten maken kans op een mooie prijs. We hebben ook nevenklassementen voor de strijdlust (het meeste aantal uren op

de fiets) en de beste jongere, met dank aan Sport Vlaanderen.”

Aanmelden om deel te nemen kan vanaf nu en is helemaal gratis. Bij de registratie moet je gewoon even je favoriete sportapp koppelen en dan volstaat het om vanaf 10 juni de fiets te nemen en je kilometers als meesterknecht waar te maken.

>> Schrijf je in op www.virtualbaloisebelgiumtour.be