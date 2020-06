Onze clubs draaien grotere omzet, maar de coronacrisis hakt er diep in

Omzetgroei voor de uitbraak van het virus

De Belgische clubs hebben in het seizoen 2018-2019 een omzet van 378,5

miljoen euro geboekt, een toename van 18% in vergelijking met het seizoen ervoor. Alle traditionele inkomstenbronnen, zoals ticketverkoop, sponsoring en

reclame, uitzendrechten, commerciële inkomsten en het volatielere UEFA-prijzengeld, beleefden een aanzienlijke groei. Dat Europese prijzengeld is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de vrij succesvolle prestaties van de Belgische clubs in de Europese campagnes. Die leverden een prijzenpot van 63,6 miljoen euro op, het dubbele van het seizoen ervoor.

De uitzendrechten stegen tot 84,3 miljoen euro en zijn goed voor 22% van de totale inkomsten, vergeleken met 80,9 miljoen euro in het seizoen 2017-2018. Sponsoringinkomsten stegen van 68,2 miljoen euro naar 76,2 miljoen. De sterke omzetgroei in 2018-2019 leidde tot een totaal van 1,1 miljard euro dat werd besteed in de economie, een toename van 21% vergeleken met de 943 miljoen in 2017-2018.

Coronavirus zal groei afremmen

De COVID-19-crisis zal deze positieve evolutie echter afremmen. Het virus heeft een zware impact op het seizoen 2019-2020 en wellicht ook op de seizoenen die nog volgen. "Hoewel we nog geen precieze cijfers hebben, schatten we dat de totale impact van de vroegtijdige stopzetting van het seizoen 2019-2020 een daling van ongeveer 25% van de totale inkomsten zal inhouden", meldt Deloitte Belgium. "Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan een afname van de ticketverkoop, de sponsoring en de commerciële inkomsten. Bovendien zal ook de transfermarkt potentieel lijden onder de gevolgen van de crisis. Transfers vormen immers een zeer belangrijk aspect in het bedrijfsmodel van onze Belgische clubs."

Spelerslonen zijn gestegen

Nog een keerzijde: hoewel de inkomsten gestaag toenamen in 2018-2019 is er een gelijkaardige tendens aan de kosten-kant. De totale kosten voor spelerslonen, de grootste kostenpost voor de clubs, liepen op tot 249 miljoen euro in het seizoen 2018-2019. Dat vertaalt zich in een gemiddeld jaarlijks brutoloon per speler van 233.000 euro. Het jaar ervoor ging het nog maar om 214 miljoen euro, goed voor een gemiddeld jaarlijks brutoloon van 211.000 euro.

Transfers dalen, commissies stijgen

Spelerstransfers vormen een belangrijk aspect in de rendabiliteit van een club. De nettoboekwaarde van het transferresultaat zakte van 73,3 miljoen in 2017-2018 tot 22,4 miljoen in 2018-2019. Deze neerwaartse trend wordt in de hand gewerkt door verschillende factoren, waaronder de aanhoudende stijging van de transferbedragen. De waarde van spelers op de balans van de clubs bedroeg 172,3 miljoen in 2018-2019, goed voor een stijging van 22% vergeleken met 2017-2018. Het gaat om een gemiddelde jaarlijkse groei van 24% sinds 2016-2017. De verminderde uitgaande transferactiviteit naar de grootste 5 buitenlandse competities in 2018-2019 vergeleken met 2017-2018 resulteert in lagere transferinkomsten voor de clubs en vormt een gedeeltelijke verklaring voor de daling van het nettotransferresultaat. Makelaarscommissies vormen een andere variabele die het nettotransferresultaat negatief kan beïnvloeden. In België werd een totaal

van 45 miljoen aan commissies uitgekeerd aan 289 actieve makelaars,

goed voor een toename van 8 miljoen vergeleken met het seizoen 2017-2018. Van dit bedrag werd 26 miljoen (57%) uitgekeerd voor inkomende en uitgaande transfers en 19 miljoen (43%) voor bemiddeling, zoals contractvernieuwingen. Meer dan 1/3e van de totale makelaarscommissies (37%) belandt in de handen van de grootste vijf makelaars.



Wel omzetgroei, maar verlies van 91 miljoen

Conclusie: ondanks de sterke omzetgroei hebben het lagere nettotransferresultaat, de stijgende makelaarscommissies en spelerslonen een zware impact op de winst van de clubs. De Belgische clubs boekten een geconsolideerd verlies van 91 miljoen euro in 2018-2019, vergeleken met een verlies van 48 miljoen het seizoen ervoor. Deze winstdaling heeft een rechtstreekse impact op de bijdrage van de Belgische clubs aan de economie.

Clubs investeren "meer in jeugd dan nodig"

Om te eindigen met een positieve noot: onze clubs blijven veel tijd en geld besteden aan jeugdopleidingen, de ruggengraat van elke club. Pierre François, CEO van de Pro League: "In 2018 investeerden de clubs 50 miljoen, hoewel ze wettelijk slechts 23 miljoen moesten investeren." "Hun ambitie is om enkele jongeren tot de top van de voetbalwereld te kunnen laten doorstoten. Tijdens het seizoen 2018-2019 hadden 261 jonge Belgische spelers (onder 23 jaar) een voltijds of deeltijds contract, wat een stijging van 13% inhoudt met het seizoen ervoor." "Samen speelden die jongeren in totaal 98.717 minuten (+20% vergeleken met 2017-2018), goed voor 11% van het totale aantal gespeelde minuten

door alle spelers."