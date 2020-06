Ons hockey gaat het voetbal achterna: licentiesysteem én play-offs

Met 72% van de stemmen is het licentiesysteem aanvaard. Wie in het seizoen 2021-2022 in de Eredivisie wil spelen moet over een licentie beschikken.

Daarna zullen er ook licenties komen voor de lagere reeksen.

Ook het nieuwe (ingewikkelde) competitieformat voor de Eredivisie 2020-2021 is gisteren goedgekeurd.



Zo spelen 14 clubs eerst een heenronde. De top 8 strijdt daarna om de landstitel en de laatste 6 vechten tegen de degradatie.

De top 8 wordt in 2 poules verdeeld én er is een halvering van de punten uit de heenronde, vergelijkbaar met 1A in het Belgische voetbal. Wie na 6 poulewedstrijden in de top 2 staat speelt de halve finales.

De laatste 6 spelen - ook na halvering van hun punten - nog 10 wedstrijden. De laatste drie ploegen degraderen.

Belangrijke noot: in 2021-2022 wordt weer met 12 ploegen gespeeld.