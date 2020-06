NFL-topper krijgt wind van voren van LeBron James en eigen ploegmaats

De 41-jarige Drew Brees is een man van vele oorlogen op het football-veld en wordt beschouwd als een van de beste quarterbacks in de NFL-geschiedenis. Zijn 2 grootvaders vochten échte oorlogen uit en dat is juist waarom hij het niet eens is met Colin Kaepernick.

Kaepernick, net als Brees een quarterback maar nu al een tijdje zonder club, knielt sinds 2016 neer bij het Amerikaanse volkslied uit protest tegen de onderdrukking van de zwarten. Met de recente gebeurtenissen in de VS wordt er weer meer navolging verwacht.

"Ik kan het nooit eens zijn met iemand die de Amerikaanse vlag of ons land geen respect betoont", zegt Brees in een interview met Yahoo. "Is alles in orde met ons land? Zeker niet. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar door de vlag te respecteren, met je hand op je hart, geef je een teken van eenheid."