KV Mechelen gaat met borstel door kern: 6 spelers moeten vertrekken

Het voetbalseizoen is door corona al een hele tijd afgelopen en KV Mechelen richt de blik op volgend jaar. "We willen zoals altijd een kwaliteitsvolle kern samenstellen met een evenwicht tussen ervaring en jeugd", zegt KVM-directeur Tom Caluwé. "We houden ook rekening met onze financiële middelen. Die evaluatie maken we elk seizoen. En dat betekent moeilijke beslissingen."

Zo worden de opties van Dante Vanzeir (Genk) en Jordi Vanlerberghe (Club Brugge) niet gelicht. De aflopende contracten van 4 anderen worden niet verlengd: Bram Castro, Alexander Corryn, Clément Tainmont en Arjan Swinkels.

Dat zijn 4 spelers die met de club de beker gewonnen hebben en de promotie naar 1A hebben afgedwongen. “We willen alle spelers bedanken voor hun inzet. Een titel, een beker en/of een 6e plaats in 1A: het blijft een ongelofelijke prestatie waar elk van hen aan heeft meegewerkt.”

Ook het nog 1 jaar durende contract van Mamadou Bagayoko wordt in onderling overleg beëindigd.