Evenepoel kent eigen burgemeester niet: "Dat die Giro maar rap begint!"

Sonck wordt dan toch ereburger: "Wat zijn de voordelen eigenlijk?"

Wesley Sonck is dankzij zijn presenteerwerk voor de Container Cup populairder dan ooit. Dat merkt hij zelf nog elke dag. "Het lijkt wel alsof ik nooit een voetbalcarrière gehad heb." "Vorige week heb ik mij nog moeten excuseren omdat ik al die berichten op de sociale media niet kan beantwoorden. Dat is toch wat schrikken." Een running joke doorheen het programma was het feit dat Sonck nog geen ereburger is van zijn thuishaven Ninove, iets waar dankzij het programma zowaar verandering in zal komen. "Ik snap zelf ook niet goed waarom dat nu ineens wel gebeurt." Remco Evenepoel is ook nog geen ereburger van Schepdaal. "Maar misschien moet ik eerst eens iets heel groots winnen." Evi Van Acker daarentegen werd wel al tot ereburger van Lochristi uitgeroepen. "Heb je nog tips nodig, Wesley?" Sonck: "Wat zijn de voordelen eigenlijk?" Van Acker: "Die moet ik ook nog ontdekken!"

Over de Container Cup: "Graag een herkansing"

Wanneer Remco Evenepoel Wesley Sonck na zijn zege wat probeert te plagen met de uitspraak "Voetballers hebben veel tijd. 2 uur per dag trainen en voor de rest..." krijgt hij de bal meteen teruggekaatst. "Ik hoef niet eens te trainen om Remco te verslaan in de Container Cup!" Evenepoel geeft toe dat hij niet zo tevreden is over zijn prestatie in het programma. "Bij enkele proeven durfde ik niet voluit te gaan. Ik had lang stilgelegen en was bang iets te scheuren en dan een tijd buiten strijd te zijn." "Als je weet hoe goed ik kan lopen, had ik achteraf gezien 1,5 kilometer tegen 22 km/u (de maximumsnelheid) moeten kunnen lopen. Ik wil dus graag een herkansing. Al zal ik sowieso veel verliezen op de monkey bars en de bench press."

Ik durfde bij sommige proeven niet voluit te gaan. Remco Evenepoel is niet tevreden over zijn deelname aan de Container Cup

"Willy Segers? Dat is van voor mijn tijd! Ah, dat is de burgemeester?!"

Nog voor de quiz goed en wel begonnen is, gaat Evenepoel al even uit de bocht qua parate kennis. Op de vraag hoe de burgemeester van Schepdaal heet, moet hij het antwoord schuldig blijven. Wanneer presentator Ruben Van Gucht wat later aan Remco vraagt: "Weet jij wie Willy Segers is?" antwoordt die: "Dat is van voor mijn tijd." Waarna het de burgemeester van Dilbeek, waarvan Schepdaal een deelgemeente is, blijkt te zijn. Evenepoel weet even niet waar te kruipen: "Kunnen we niet opnieuw beginnen? Jongens, toch! Dat die Giro maar rap begint, zodat ik 3 weken weg ben."

Evenepoel probeert vals te spelen, maar wordt betrapt

De overwinning blijkt er uiteindelijk niet in te zitten voor Evenepoel, maar dankzij een gelukkige gok weet hij toch 10 bonuspunten los te peuteren. Hierna heeft hij de smaak te pakken en probeert hij door vals te spelen nog eens 10 extra punten in de wacht te slepen. Maar dat feestje gaat niet door. "Evenepoel, wat ben jij aan het doen, man!", is Sonck bij de pinken. "Dat zijn coureurs, hé!"

"Kijk meestal zonder commentaar naar de koers... behalve dat van jou!"