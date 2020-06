Broers Borlée lopen nog minstens tot in 2022: "Aan stoppen na Tokio hebben we niet gedacht"

"Een uitdaging op onze leeftijd"

De zonen van Jacques Borlée zullen nadien de balans opmaken en de knoop doorhakken over hoe het verder moet met hun carrière. Het WK van 2022 vindt van 15 tot 24 juli plaats in de Verenigde Staten in Oregon. Het EK 2022 staat van 11 tot 21 augustus po het programma in de Duitse stad München.

"Op onze leeftijd is dat een uitdaging, maar die willen we aannemen", vertelt Kevin Borlée. "Dit op voorhand plannen geeft ons alle kansen om te slagen."

Daarna is het nog niet voorbij voor de broers. In de zomer van 2022, wanneer de tweeling 34 is, staat er nog een WK in de Verenigde Staten en een EK in Duitsland op het programma.

In de Japanse hoofdstad willen ze opnieuw geschiedenis schrijven. Op de Spelen in Rio strandden de broers op 3 honderdsten van het podium, volgend jaar willen ze wel die olympische medaille.

Kevin en Jonathan Borlée draaien al jaren mee. Op hun 20e stonden ze op de Olympische Spelen in Peking, volgend jaar zullen ze 33 lentes op de teller hebben als ze in de startblokken van de Spelen in Tokio kruipen.

Atletiekkampioenschappen in 2021-2022

Kevin Borlée: "Stoppen na Tokio? Niet aan gedacht"

"Maar wees gerust: we gaan de 400 meter heus niet schrappen", verzekert Kevin Borlée. "We amuseren ons nu en laten ons wat verrassen."

De Borlées maken van de nood een deugd en volgen dit jaar sprintles bij de Franse topcoach Guy Ontanon. "Met Guy trainen we nu vooral op snelheid. Daar willen we de vruchten van plukken voor volgend seizoen."

Jonathan Borlée: "Kunnen die medaille pakken"

"Dit was geen eenvoudig jaar. Daarom hebben we de koppen bij mekaar gestoken om doelen te zoeken, want we misten de adrenaline", doet Jonathan Borlée zijn verhaal.

"We hebben begrepen dat we van ons vak houden, daarom doen we nog een tijd voort. Het wordt misschien een uitdaging als dertiger, maar daar houd ik van. Ik blijf dromen van een olympische medaille, want ik ben overtuigd dat we daar de ploeg voor hebben om te schitteren in Tokio."

"Soms leiden we een monotoon leven", geeft Jonathan toe, "net daarom trainen we nu een keer als sprinters. De korte afstanden geven ons een energieboost."



"Op training voelde ik meteen dat ik er weer zin in had. Zo eenvoudig kan het soms zijn. Dat vind ik ook mooi van mijn vader: hij is nooit te koppig om het elders te zoeken."



Jonathan Borlée is momenteel de Belgische recordhouder over 200 meter (20"31). "Wie weet, verbeter ik die binnenkort nog een keer", grijnst hij.