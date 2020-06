Brecel begint goed in Milton Keynes (en keert nu even terug naar België)

Het toernooi in de Marshall Arena van Milton Keynes, niet ver van Londen, bestaat uit 3 fases, met telkens matchen naar een best-of-4.



In de eerste ronde strijden 4 spelers in 16 groepen voor de groepsoverwinning en kwalificatie voor de 2e fase. Daarin worden de overblijvers opnieuw onderverdeeld in groepen van 4, waarvan opnieuw de 4 groepswinnaars doorstoten naar de finale.

In groep 9 was het dinsdag de beurt aan Luca Brecel. Na een 2-2 tegen Robbie Williams won de Belg met 3-0 van Oliver Lines. Tegen Lines schudde Brecel een break van 138 uit zijn keu, de hoogste in de groep.

In zijn afsluitende partij had Brecel genoeg aan een nieuw gelijkspel (2-2) tegen Jack Lisowski om de eerste plaats in de groep en de bijhorende 4.000 pond te bemachtigen.

"Het was spannend, maar ik was voor de groepswinst gekomen en die heb ik te pakken", zegt Brecel.

"Als Jack in het laatste frame een break van 138 of hoger had laten noteren, had hij gewonnen, daarom was ik er vooral op gebrand hem zo weinig mogelijk kansen te geven. Toen ik de eerste rode bal potte, wist ik dat het afgelopen was."

"Mijn eerste wedstrijden sinds de uitbraak van het coronavirus zijn al bij al goed verlopen, ook al heb ik enkele makkelijke ballen gemist. Volgende week, wanneer de tweede ronde hier van start gaat, zal dat beter moeten. Ik keer nu even terug naar België, waar ik me op die tweede ronde zal voorbereiden."