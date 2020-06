10.000 toeschouwers zien Honved Hongaarse beker winnen

De meeste matchen in Hongarije worden nog achter gesloten deuren gespeeld, maar voor de bekerfinale werd een uitzondering gemaakt. 10.000 voetbalfans werden binnengelaten in de Puskas Arena in Boedapest, die normaal gezien plaats biedt aan 65.000 personen.

In de finale maakte Honved zijn favorietenrol waar tegen Mezokövesd, dat nog nooit de beker had gewonnen. Pekar maakte nog wel snel de openingsgoal van Lovric goed, maar de Serviër Kamber kroonde zich na de rust tot held van Honved met de 2-1.

Voor Honved, een club uit de hoofdstad, is het de 8e bekerzege. De Belg Mohamed Mezghrani, die zijn opleiding genoot bij Brussels en Standard, kwam niet in actie.