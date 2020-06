"Clubs moeten 2 keer nadenken voor ze hun budget opmaken"

Het probleem-1B

Wat vooral opvalt, is dat de loonmassa bij de clubs nog altijd enorm hoog is. "50% van de totale inkomsten aan salarissen besteden, is nog aanvaardbaar. Maar vooral de clubs in 1B zitten daar ver boven."

"1B is destijds in het leven geroepen als een divisie voor spelers aan het einde van hun carrière die een stapje terug willen zetten en jonge spelers die nog niet zo hoog mikken, ook qua salariseisen. Als je dat aanvult met enkele gehuurde spelers, moet je je budget onder controle kunnen houden."

"Maar nu vind je in 1B spelers met salarissen die hoger liggen dan in 1A. Dat geld komt dan wel van rijke clubeigenaars, maar je loopt een groot risico als die buitenlandse investering plots opdroogt."

François vindt dus niet dat het format van 1B de clubs dwingt om financiële risico's te nemen. "We hebben dat debat om de competitie te hervormen al gevoerd en zullen dat wellicht nog voeren. Maar dan wel in een rustige periode, als er een sereen debat gevoerd kan worden."