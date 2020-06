Tiger Woods steunt vreedzame protesten na dood van George Floyd

Tiger Woods gebruikte Twitter om een statement de wereld in te sturen. "Ik heb altijd heel veel respect gehad voor onze ordehandhavers. Ze werken hard om te begrijpen wanneer, waar en hoe ze moeten ingrijpen. Bij de tragedie met Floyd George is die lijn duidelijk overschreden."

De boodschap van Woods komt één dag nadat voormalig NBA-ster Michael Jordan zich publiekelijk had uitgesproken over de tragedie. Floyd overleed op 25 mei bij een politie-interventie. In de VS is het onrustig en zijn er elke dag protesten om het aanhoudende geweld tegen zwarten aan te klagen.

Woods roept ook op om vreedzaam te betogen. "We kunnen ons punt maken zonder onze eigen buurten plat te branden. Ik hoop dat we door constructieve en eerlijke gesprekken een veiligere en verenigde gemeenschap kunnen bouwen."