Sporza @school #28: waarom protesteren zwarte atleten in Amerika?

Joe Louis en Jesse Owens en de zomer van 1936

Halverwege de 19e eeuw, kort na de Amerikaanse burgeroorlog, wordt de slavernij in de VS afgeschaft. Alle zwarten zijn nu vrij, maar in werkelijkheid worden ze nog altijd als minderwaardig beschouwd. Pas 60 jaar later wordt die barrière geleidelijk aan doorbroken, met dank aan enkele legendarische zwarte sporters.

Cruciaal voor de erkenning van de zwarten is de zomer van 1936. Niet alleen verslaat de zwarte bokser Joe Louis de Duitser Max Schmeling om de wereldtitel bij de zwaargewichten, maar ook ontpopt Jesse Owens zich tot de grote ster van de Spelen in Berlijn. Twee keer krijgt het blanke, Arische ras van Hitler ervan langs.

Louis en Owens worden als helden onthaald in eigen land, maar voor Amerika blijven het wel zwarten. Jesse Owens wordt, in tegenstelling tot de blanke medaillewinnaars, niet op het Witte Huis ontvangen en op zijn eigen receptie in het chique Waldorf Astoria-hotel kan hij alleen maar geraken door de goederenlift te nemen. De hoofdingang is immers verboden toegang voor zwarten.