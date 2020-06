Pittige raad van bestuur in Anderlecht vandaag? "Er zal hartig woordje gesproken worden"

Anderlecht zit financieel in zwaar weer en heeft dus een reddingsplan nodig. Bervoet legt uit hoe dat plan in elkaar zit. "Het is nog niet helemaal rond, dus is het nog niet duidelijk wat het precies wordt, maar volgens onze informatie is het een tweetrapsraket."

"Een aantal leningen die Marc Coucke aan Anderlecht heeft gegeven (40 of 50 miljoen euro) wordt omgezet in kapitaal. Zo wordt de schuld die de club heeft ten opzichte van Coucke geschrapt. Dat moet Anderlecht financieel ademruimte geven."

"In een tweede operatie wordt er 15 of 20 miljoen extra kapitaal in Anderlecht gepompt. Dat moet de club operationeel een toekomst geven zodat men weer kan investeren. Dat is typisch voor bedrijven die in financiële problemen zitten."