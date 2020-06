Nafi Thiam roept op: "Het is onze verantwoordelijkheid om dit te veranderen"

"Het gaat niet alleen over vandaag, het gaat over elke dag tot we dit gevecht winnen", schrijft Thiam.

"We worden geconfronteerd met de resultaten van decennia en decennia van constant devalueren van zwarte levens, zwarte cultuur, zwarte esthetiek."

"Het is onze verantwoordelijkheid, van iedereen, om dit te veranderen. We moeten beter doen."

"Zal jij proberen beter te doen? Wil je zelf bijleren? Zal jij je stem laten horen elke keer als je racisme ziet, zelfs in zijn meest ordinaire vorm? Of kies je voor de gemakkelijke weg?", vraagt Thiam zich af, waarna ze besluit met de slogan #blacklivesmatter.