Moors en Bamberg werken seizoen af met quarantainetoernooi: "Spelers zijn nog fit"

"Natuurlijk spelen we allemaal liever voor een publiek, maar liever wedstrijden zonder toeschouwers, dan helemaal geen wedstrijden."

10 teams spelen van 6 tot 28 juni de eindronde van het kampioenschap. Onder strikte hygiënemaatregelen isoleren ze zich in een hotel in München. De teams zijn verdeeld in 2 groepen, waarin iedereen 1 keer tegen iedereen speelt. De top 4 plaatst zich voor de kwartfinales met heen- en terugwedstrijden.

"Het verbaast me hoe fit mijn spelers nog zijn", zegt Moors. "Hun conditie is natuurlijk niet optimaal, maar de physical coaches hebben goed hun werk gedaan. Het grote gevaar schuilt in de gemoedelijke sfeer die op zo'n toernooi hangt. Voor de spelers moet het een beetje aanvoelen als een voorbereidingstoernooi op het seizoen."

"Het grote verschil is dat het resultaat hier erg belangrijk is. Het is mijn taak als coach om vanaf het begin duidelijk te maken dat het een echte wedstrijd is, waar veel van afhangt."

De 41-jarige Moors ruilde na het vorige seizoen de Antwerp Giants voor een avontuur in Duitsland. Met 12 zeges en 9 nederlagen beëindigde Bamberg de stopgezette reguliere competitie op de 7e plaats. Ook in het Duitse basketbal is Bayern München sinds enkele jaren het dominante team. Bayern was leider in de reguliere competitie en gaat voor een 3e titel op rij.