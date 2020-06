Michel Verschueren: "Nieuwe bazen, nieuwe wetten"

Michel Verschueren - 89 jaar ondertussen - was zelf manager bij Anderlecht van 1981 tot en met 2003. Dat zijn zoon nauw betrokken was bij de ovename van de club door Marc Coucke eind 2017 en later als sportief manager in zijn voetsporen trad, maakte Michel Verschueren zichtbaar trots.

Michel Verschueren weet tegelijk natuurlijk als geen ander hoe hard het kan stormen bij paars-wit. Gevraagd naar een reactie op de beslissing van zijn zoon om uit het management te stappen, houdt Verschueren zich op de vlakte.

"Ik ga me daar niet te veel in moeien. Ik had dit een beetje verwacht, maar ga ook niemand op de tenen trappen. Ik denk dat alles samengevat kan worden in 1 zin: nieuwe bazen, nieuwe wetten. Daar moet iedereen zich bij neerleggen."