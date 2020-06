Michel Preud'homme stopt als hoofdcoach bij Standard: "Eerlijk zijn met jezelf"

De jongste weken lekte uit dat Preud’homme steeds meer begon te twijfelen aan zijn rol in de dug-out van Standard. Voor 1 juni werd een beslissing verwacht en die is nu eindelijk gevallen: Preud’homme legt zijn takenpakket als T1 naast zich neer.

De nieuwe ambtstermijn van Preud’homme was minder succesvol met een 3e plaats vorig seizoen en een 5e notering in deze coronajaargang.

Preud’homme werd trainer, sportief directeur en vicevoorzitter bij zijn oude liefde, waar hij in 2008 na 25 jaar nog eens een titel pakte met de Rouches.

Michel Preud’homme keerde in 2018 terug naar Sclessin als opvolger van Ricardo Sa Pinto.

"Het verstand zegt soms 1 ding, het lichaam iets anders"

"Deze lockdown was het ideale moment om er over na te denken", begint Michel Preud'homme zijn betoog over zijn toekomstige rol bij Standard.

"Ik denk dat je vooral eerlijk moet zijn met jezelf. De zin om deze groep te trainen, is er. Maar je moet je de vraag stellen of je als 61-jarige nog de kracht hebt om een extra jaar te doen met alle vereisten die hier aan verbonden zijn."

"Ik zie me niet meer als trainer in de toekomst. Ik schakel over naar het andere deel met een veel lichter programma."

"Ik blijf vicevoorzitter, maar ik hou me met de algemene structuren bezig, gelinkt aan het sportieve. En ik zal alle geledingen van de club blijven helpen."

"Het is moeilijk om dit aan te kondigen. Het verstand zegt soms 1 ding, het lichaam iets anders. Mijn verstand zegt me dat ik zin heb om naar de oorlog te gaan als trainer, maar mijn lichaam zegt dat ik het niet zal volhouden."