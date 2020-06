KV Mechelen telt al 9.500 abonnees: "Maar de rekening volgt pas bij de 1e speeldag"

"Dit overtreft onze stoutste verwachtingen", zegt algemeen directeur Frank Lagast over de 9.500 verkochte abonnementen.

"We hebben sinds 1 mei heel duidelijk gecommuniceerd met onze "no matter what"-campagne. "We weten niet wat de toekomst brengt, maar we geven een leuke korting van 22 procent gedurende 1 maand.""

"Waarom we dat voordeeltarief gehanteerd hebben? De supporters zitten mee in onze raad van bestuur en dit was goed afgestemd. Al is het resultaat beter dan gehoopt, want we dachten aan zo'n 6.000 abonnementen."

"We doen voorts geen compensaties meer. Dit was een unieke korting. Donderdag begint de verkoop volgens de normale prijzen. We verwachten nu enkele kalmere weken, maar dit bewijst de kracht van onze familie."

"Waar we zullen stranden? We hopen het aantal van vorig jaar - 12.000 abonnees - te evenaren of te overtreffen."