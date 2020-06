Formule 1-baas: "Positieve coronatest zal niet zorgen voor afgelasting van GP"

Het Formule 1-seizoen was normaal gezien begonnen in maart in Australië, maar in die periode begon het coronavirus wild om zich heen te slaan. Na een positieve test bij een medewerker trok McLaren zich als eerste team terug voor de GP in Melbourne, waarna alle dominosteentjes begonnen te vallen.

Enkele maanden later heeft de F1 een nieuwe kalender in elkaar geknutseld. Het circus trekt over een maand door Europa, maar het zal een zeer beperkt circus zijn, dat bovendien zal leven volgens een uitgebreid draaiboek. De basisprincipes - bubbels en zo min mogelijk onderlinge contacten - zullen streng bewaakt worden.

De aanwezigen zullen ook geregeld getest worden, maar volgens F1-baas Chase Carey is een herhaling van het Australische scenario alvast uitgesloten.

"Als een individu een positieve coronatest aflegt, dan zorgt dat niet voor de afgelasting van de race", is zijn duidelijke stelling op de F1-site.

"Als die persoon in quarantaine moet, dan kunnen we hem afzonderen en moet het team die persoon kunnen vervangen."

"Als een team niet in staat zou zijn om te racen, dan zal die race niet geannuleerd worden. Als een rijder de infectie oploopt, dan hebben teams ook reserverijders."

"We zouden deze stappen niet zetten als we er niet van overtuigd waren dat we de nodige procedures hebben. We hebben de capaciteiten om een veilige omgeving te scheppen en om elk deeltje aan te pakken."