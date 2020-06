FIFA roept liga's op tot "gezond verstand" bij steunbetuigingen voor George Floyd

Volgens de FIFA-regels is het voor spelers verboden om "politieke, religieuze of persoonlijke slogans, statements of beelden" te tonen op hun uitrusting.

Het voorbije weekend deden heel wat spelers in de Bundesliga dat toch ter nagedachtenis van de Amerikaanse zwarte man die door politiegeweld om het leven kwam: "Justice for George Floyd" stond er op de onderhemden van Jadon Sancho en Achraf Hakimi (Dortmund). Schalke-speler Weston McKennie had dezelfde boodschap op zijn armband, terwijl Gladbachs Marcus Thuram knielde ter ere van Floyd na zijn doelpunt.

De Duitse bond zei gisteren dat het de steunbetuigingen begreep, maar dat hij ze toch disciplinair moet bekijken. De FIFA kwam daarop vandaag met een statement. "De FIFA begrijpt ten volle de gevoelens en bezorgdheden bij vele voetballers in het licht van de tragische omstandigheden van de zaak-George Floyd."

De wereldbond voegde eraan toe dat de toepassing van de spelregels de verantwoordelijkheid is van de organisatoren van de competitie. Volgens de FIFA "moeten die hun gezond verstand gebruiken en de context van de gebeurtenissen iin overweging nemen".

"FIFA heeft herhaaldelijk benadrukt dat het resoluut tegen elke vorm van racisme of discriminatie is. Onlangs hebben we onze disciplinaire regels nog verstrengd om komaf te maken met zulk gedrag."