Deceuninck-Quick Step organiseert over 2 weken stage in Vlaamse Ardennen

De renners die hier in België verblijven, zullen aangevuld worden met de buitenlandse renners die op een veilige manier in Vlaanderen kunnen geraken. "Het medische team werkt aan een plan om alle renners en personeel op Covid-19 te testen, ofwel voor ze afreizen ofwel meteen bij aankomst."

"Verkenning van Ronde, Wevelgem en misschien Roubaix"

"Het is belangrijker dat we nog eens met de groep kunnen samenzijn dan dat we al meteen gestructureerd trainen", zegt trainer Koen Pelgrim. "De meeste renners hebben het schema dat ze opgelegd kregen de voorbije weken nauwgezet gevolgd."

"We zullen van de gelegenheid gebruik maken om de routes van Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen te verkennen. We zouden graag ook Parijs-Roubaix erbij nemen, maar daarvoor moeten we de grens over en dat is nu misschien wat gecompliceerd."

De ploeg wil ook een hoogtestage organiseren in juni, maar daarover moeten de details nog bekeken worden.