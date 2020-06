Backaert en Debusschere komen nog in aanmerking voor de Tour de France

Frederik Backaert (30) en Jens Debusschere (30) stapten afgelopen winter over naar het Franse ProTeam, dat een uitnodiging van de organisatie van de Ronde van Frankrijk kreeg.

In principe begint de Tour op 29 augustus in Nice en 10 renners van het Franse ProTeam komen nog in aanmerking voor een stekje in het Tour-peloton.

Backaert en Debusschere zorgen voor de Belgische inbreng in de voorselectie, die wordt aangevuld met de Fransen Bryan Coquard, Pierre Rolland, Cyril Barthe, Cyril Gautier, Quentin Pacher, Maxime Chevalier en Kevin Reza en de Oostenrijker Sebastian Schonberger. Er moeten nog twee renners afvallen voor de Tour.