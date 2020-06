2 juni is speciale datum voor Jan Vertonghen: debuut en 100e match bij Rode Duivels

2 juni 2007: Vertonghen maakt debuut voor Rode Duivels

Vertonghen verliest bij zijn debuut met 1-2 van Portugal

2 juni 2018: Vertonghen speelt 100e interland, opnieuw tegen Portugal

Twaalf jaar na zijn debuut speelt Jan Vertonghen voor de 100e keer in het shirt van de Rode Duivels. Opvallend: opnieuw is het op 2 juni en opnieuw is Portugal de tegenstander. In de aanloop naar het WK in Rusland blijft het 0-0 in Brussel. Marouane Fellaini stond net als in 2007 ook op het veld.

België speelde op 2 juni 2018 met deze ploeg tegen Portugal: Thibaut Courtois, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Vincent Kompany (55' Dedryck Boyata), Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé (46' Marouane Fellaini), Yannick Carrasco (46' Nacer Chadli), Dries Mertens (46' Adnan Januzaj), Eden Hazard (80' Thorgan Hazard), Romelu Lukaku (46' Christian Benteke)