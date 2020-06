10 miljoen steun voor federaties? "Regering mag vooral niet raken aan subsidies"

Door de coronacrisis zien sportclubs en sportfederaties heel wat inkomsten wegvallen, terwijl hun kosten doorlopen. De Vlaamse regering belooft daarom twee maatregelen.

Enerzijds wordt 87 miljoen euro verdeeld over lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Anderzijds krijgen sportfederaties en sporteventementen nog eens 10 miljoen euro extra steun.

"Die 87 miljoen voor clubs is een goede compensatie als het goed verdeeld wordt. Het is ook logisch dat de Vlaamse regering dat via de lokale besturen doet, want die volgen de clubs van dichter op", zegt Lode Grossen van de Vlaamse Sportfederatie.

"Over die 10 miljoen voor federaties en events ben ik ontgoocheld. Veel federaties kunnen nog geen exacte inschatting maken van de verliezen die ze lijden, maar voor de golf-, tennis- of wielerfederatie schatten we de verliezen hoger in dan die 10 miljoen kan dekken. We kennen ook de verdeelsleutel niet tussen de federaties en de evenementen."