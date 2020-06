Sweeck herstart in Heistse Pijl: "Ik hoop op volwaardige winter"

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft de groepstrainingen weer opgestart. "Niets te vroeg", vindt Sweeck. "De voorbije maanden trainde ik vooral met mijn oudste broer of alleen. De groepstrainingen zijn een leuke afwisseling. Eindelijk weer wat sociaal contact en in groep maak je toch wat meer snelheid."

"Het is nog twee maanden vooraleer we onze eerste wegwedstrijd rijden. We moeten dus niet volgende week al in topvorm zijn. De intensiteit wordt anders verdeeld en komt iets later dan anders."

Sweeck heeft al een voorlopig wedstrijdprogramma opgesteld om zich klaar te stomen voor het veldritseizoen. De Heistse Pijl, de eerste wielerwedstrijd op Belgische bodem, wordt zijn startpunt. "Daarna volgt de Ronde van Vlaams-Brabant, Dwars door het Hageland en de Ronde van Wallonië."

"Ik denk dat dit - in combinatie met een ploegstage begin september - moet volstaan om op niveau aan het crossseizoen te beginnen. Ik heb er goede hoop op dat we een volwaardige winter zullen afwerken. Met de nodige maatregelen, maar als we daarmee het seizoen kunnen redden, graag."