Serie A trekt zich op 20 juni met Torino-Parma weer op gang

De terugwedstrijden in de halve finales van de Coppa Italia zouden geprogrammeerd worden rond 13 juni, maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Het plan voor de competitie is wel opgemaakt. Op 20 en 21 juni worden nog 4 inhaalwedstrijden van de 25e speeldag gespeeld, met Torino-Parma als opener en ook nog Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo en Inter-Sampdoria.

Meteen daarna - maandag 22 juni tot woensdag 24 juni - wordt de 27e speeldag al aangesneden.

De 124 matchen - 12 volledige speeldagen en 4 inhaalmatchen - zouden in 44 dagen achter de rug moeten zijn, goed voor systematisch speeldagen tijdens de week en in het weekend. De laatste goals zouden na de sprintmarathon gescoord moeten worden op zondag 2 augustus.

Het zomerse voetbal heeft ook een impact op de aftrapuren. Om niet te veel last te hebben van de hitte, wordt er meestal om 19.30u en 21.45u afgetrapt. Slechts een tiental wedstrijden zou om 17.15u beginnen.