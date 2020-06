Mbokani: "Anderlecht, Standard, Club Brugge: ik sta open voor alle voorstellen"

Proximus Sports sprokkelde een reactie bij Dieumerci Mbokani, die vandaag voor de tweede keer de Ebbenhouten Schoen in ontvangst mocht nemen. Mbokani verblijft in Monaco en was niet aanwezig in Anderlecht.

"Ik denk dat ik deze prijs verdien, want ik heb een heel mooi seizoen gespeeld", reageerde de 34-jarige Congolese spits, topschutter met 18 goals.

"Ik bedank mijn ex-ploegmakkers van Antwerp, want ik ben einde contract. Ik kan niet zeggen of ik de kleuren van Antwerp nog zal dragen."

"Ik wens een contract van 2 jaar en men biedt me slechts een contract van 1 jaar aan."

"De vertrekkers bij Antwerp (onder meer doelman Sinan Bolat en trainer Laszlo Bölöni), dat is jammer. Daar maak ik me een beetje zorgen over."

"Anderlecht, Standard, Club Brugge, ...: ik sta open voor elk voorstel", besloot de aanvaller.