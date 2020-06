Iserbyt: "Hoe klop je Van der Poel? Ik weet het antwoord zelf nog niet"

"Op het EK bleef ik kort bij Van der Poel, maar er is nog een groot verschil tussen meerijden en wegrijden. Maar ik maak me er niet echt druk in. Mijn tijd komt nog. Hij geeft me de drive om nog beter te doen en me nog meer af te peigeren op training."

Maar toen Van der Poel begin november in Ruddervoorde zijn intrede maakte, stootte de Nederlander Iserbyt van de troon. "Ik heb mezelf ook al veel afgevraagd hoe je hem kan kloppen", zegt de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Niemand weet echt nog goed wat hij niet kan. Het is moeilijk om een passage te kiezen waar je hem kan kloppen. Ik weet het antwoord dus zelf nog niet."

In zijn eerste seizoen als prof schreef Iserbyt enkele Wereldbekerzeges en het eindklassement van de DVV-trofee op zijn naam. "Ik had zelf ook niet verwacht dat ik zo goed zou zijn", zegt Iserby in een interview met sponsor Shimano. "Ik had gemikt op de eerste periode zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar heb die lijn mooi doorgetrokken."

"We moeten flexibel zijn en niet zeuren"

Iserbyt stoomt zich nu al klaar voor de start van het veldritseizoen, al is het volgens hem nog "koffiedik kijken" hoe dat er zal uitzien. "Iedereen zal wat water bij de wijn moeten doen. Er zijn nog wegkoersen in september en oktober, dus ik denk dat we pas in november echt zullen starten."

Misschien starten de veldritten op een ander uur. "Dat maakt me niet uit. We moeten flexibel zijn en niet zeuren. We mogen al blij zijn dat we ons seizoen hebben kunnen afwerken en we hopelijk kunnen starten zonder problemen."

Deelt Iserbyt het kopmanschap dan weer met Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout? "Ja, dat is onze sterkte. Het is niet zoals in de Tour dat de ene voor de andere moet rijden. Het voordeel is dat als er iemand een mindere dag heeft, de andere kopman kan overnemen."