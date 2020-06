Hazard, Courtois en Carrasco trainen weer in groep in Spanje: "Heel gelukkig"

"Eindelijk weer samen." Competitieleider Barcelona trainde vandaag voor het eerst weer in groep en deelde een foto op sociale media van coach Quique Sétien, omringd door de volledige kern. Ook in hoofdstad Madrid hervatten Real - met Hazard en Courtois - en Atletico de groepstrainingen.

"Ik ben heel blij iedereen terug te zien en te kunnen trainen met mijn ploegmaats", zegt Carrasco na de eerste groepstraining met Atletico. "Tot vandaag trainde iedereen apart. Nu voelen we ons opnieuw als een groep en we zijn heel gelukkig dat we weer samen kunnen trainen."

"Thuis oefenen zonder een duidelijk doel is lastig. We hebben nu La Liga om naar uit te kijken, en daarna de Champions League. We moeten zorgen dat we in topconditie zijn. Elk speler snakt naar competitie."

Atletico, voorlopig zesde in de stand, hervat de Spaanse competitie op 14 juni tegen Athletic Club. "Het wordt een speciale wedstrijd achter gesloten deuren", zegt Carrasco. "Het is een beetje gek, zoals we in de Bundesliga konden zien. Maar we gaan het zo goed mogelijk trachten te doen, zodat de fans van een goeie match op tv kunnen genieten."