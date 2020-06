Fitnesscentra willen 8 juni open: "Calorieën van op café toch ergens verbranden"

De fitnesstoestellen staan al enkele maanden stof te vergaren en het is onduidelijk wanneer er weer zweet kan vloeien in de centra. "We hebben ongeveer 1 miljoen leden in België", zegt Eric Vandenabeele. "Wij rekenen erop dat ze op 8 juni weer naar de fitness kunnen komen."

"Het is duidelijk dat mensen die minder fit zijn, vaker het slachtoffer worden van het coronavirus. De cafés en restaurants zouden weer mogen openen op 8 juni, maar dan moet ook de sector opengaan waar je die calorieën weer kan verbranden."

De fitnesscentra hebben samen een plan opgesteld om veilig weer te kunnen openen. In de eerste fase blijven de kleedkamers gesloten, moet je reserveren, blijft het aantal bezoekers beperkt en worden de toestellen voor en na gebruik gedesinfecteerd. "Onze ondernemers hebben veel inspanningen gedaan, geef ze dan toch een kans", zegt Vandenabeele.

"Andere sectoren waar de risico's misschien groter zijn, mogen wel openen. We voelen ons wat vergeten. In veel Europese landen zijn de fitnesscentra wel al open: Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Finland, Italië... En in Frankrijk openen ze morgen."