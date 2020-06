Eerste olympische speedmuur van Benelux opent in Puurs-Sint-Amands

Speedklimmen is een spectaculair onderdeel van het muurklimmen, dat in 2021 een disicipline is op de Olympische Spelen in Tokio. Twee deelnemers moeten zij aan zij zo snel mogelijk de top bereiken van een 15 meter hoge overhangende muur. De toppers doen daar nauwelijks 5 tot 6 seconden over.

Om de sport ook in België een duwtje in de rug te geven opende de BKVB de eerste officieel erkende speedmuur in de Benelux in de gemeenste Puurs-Sint-Amands. Vandaag knipte burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) het lintje door: "Het wordt een grote uitdaging voor de vele Spider-Men in ons land", zei hij.

De gloednieuwe klimmuur maakt deel uit van klimcomplex Klimax in Breendonk. Aan de buitenzijde van de speedmuur zijn er ook klimmuren voor recreatieve klimmers.

Jurgen Lis, drievoudig Belgisch kampioen speedklimmen tussen 2011 en 2013, is in de wolken. “Als deze accomodatie er 10 jaar geleden was geweest, had ik me nog beter kunnen voorbereiden en had ik vermoedelijk nog betere resulaten behaald”.