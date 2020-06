Duitse bond begrijpt steunbetuigingen na dood Floyd, maar kan sancties niet uitsluiten

Mönchengladbach-speler Marcus Thuram en Dortmund-spelers Jadon Sancho en Achraf Hakimi maakten afgelopen weekend na hun goals een duidelijk statement over het overlijden van George Floyd.

"Ik heb veel respect voor spelers en speelsters die hun karakter en solidariteit tonen", gaf Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, te kennen.

"Zulke mondige voetballers zie ik graag, ik ben trots op hen. Als mensen worden gediscrimineerd op basis van hun huidskleur, is dat ondraaglijk. Als je sterft vanwege je huidskleur, dan ben ik diep ontzet."

"We moeten nog vaststellen of een wedstrijd en een voetbalveld de juiste plaats zijn voor deze acties", vulde vicevoorzitter Rainer Koch van de DFB aan.

"Internationaal geldt dat voetbalwedstrijden vrij moeten blijven van politieke uitingen of andere teksten van welke aard dan ook. Het valt echter nog te bezien of er bij ons in deze gevallen straffen zullen komen."