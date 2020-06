Blatter: "Ik trad af als FIFA-voorzitter onder Amerikaanse druk"

Op 29 mei 2015 werd Blatter verkozen voor een 5e ambtstermijn, op 2 juni maakte hij plots bekend te stoppen. Een week daarvoor waren verschillende FIFA-bonzen opgepakt in Zürich, in oktober 2015 werd Blatter geschorst door de Ethische Commissie van de FIFA.

"Ze zeiden, het hoofd moet vertrekken! Daarop stelde ik mijn mandaat beschikbaar. En plots was de FIFA niet langer een maffioze organisatie voor het Amerikaanse gerecht maar eerder een slachtoffer", verklaarde de 84-jarige Zwitser in het interview.



Na oktober 2015 herhaalde Blatter, die de FIFA had geleid sinds 1998, regelmatig dat hij geen ontslag had genomen, maar dat hij op het volgende FIFA-congres geen kandidaat meer mocht zijn.

Zijn opvolger Gianni Infantino was scherp voor Blatter, maar ook omgekeerd haalde Blatter uit naar zijn landgenoot. Hij gelooft dat Infantino met hulp van de Zwitserse autoriteiten geprofiteerd heeft van de schandalen om het pad naar het FIFA-voorzitterschap te effenen. In het voorjaar van 2016 kwam Infantino aan de macht.

"Het lijkt erop dat Infantino de weg wilde vrijmaken naar de rol van FIFA-voorzitter", zei Blatter.

In Zwitserland wordt een onderzoek gevoerd naar 3 geheime ontmoetingen die Infantino in 2016 en 2017 zou hebben gehad met Zwitsers hoofdaanklager Michael Lauber. Er loopt inmiddels een parlementair onderzoek tegen Lauber, die zijn job riskeert te verliezen.