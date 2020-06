"We moeten ons voorbereiden op Olympische Spelen zonder publiek"

In deze aflevering hoort u ook:

"Kan me Olympische Spelen zonder publiek wel voorstellen"

Een vaccin tegen het coronavirus is momenteel de heilige graal van de hele wereldbevolking en van de olympische beleving. Zonder vaccin lijkt het uitgesloten dat de uitgestelde Olympische Spelen in 2021 kunnen plaatsvinden met publiek. In het ergste geval zelfs helemaal niet.

"We moeten ons voorbereiden op een scenario zonder publiek", beseft Olav Spahl, directeur en delegatieleider bij het BOIC.

"Als we naar de Bundesliga in Duitsland kijken, dan zie je dat het sportieve niveau niet daalt. De aandacht van de media en het publiek blijft ook bestaan, maar het is de sfeer die helemaal anders is. Daar moet je als topsporter op oefenen en leren mee omgaan. Daar is wel nog voldoende tijd voor."

"Voor bepaalde olympische sporten is het misschien ook niet zo erg dat er geen publiek is. Ik kan me Olympische Spelen zonder publiek dus wel voorstellen en we moeten er ons op voorbereiden."