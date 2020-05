Wijlen Roger Decock over zijn Ronde: "Rotweer, maar ik leek naast kachel te fietsen"

Roger Decock is vannacht overleden op 93-jarige leeftijd. Ter ere van de 100e Ronde van Vlaanderen diepte hij 4 jaar geleden herinneringen op aan zijn heroïsche zege in 1952.

"Het was archislecht weer", sprak Decock in sappig West-Vlaams. "Wind, hagelstenen, regen en sneeuwwater tot en met."

"Plots kreeg ik het bezoek van een apotheker uit Menen: Marcel Cardoen. Hij vroeg of hij me mocht inwrijven."

"Ik moest me helemaal uitkleden. Van kop tot teen wreef hij me in."

"Al het water dat die dag op mij viel, voelde als warm water aan. Het leek wel alsof ik naast een kachel reed. Ik voelde me uitstekend."

Dankzij de zalf won Decock de sprint in Wetteren, waar toen de aankomst lag. De Italiaan Petrucci en de legendarische Flandrien Briek Schotte beten in het zand. Nauwelijks 40 renners bereikten de finish na 258 kilometer door weer en wind.