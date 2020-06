Volleybalcoach Vande Broek: "Voetbal lijkt me een van moeilijkste sporten voor een trainer"

Volleybaltraining geven in coronatijden is niet eenvoudig. Hoe pakken de Yellow Tigers dat aan? "Het is totaal anders. We trainen nu in heel kleine groepjes", vertelt de bondscoach. "We hebben vaste bubbels van 4 voor de baltrainingen. Vooral voor de trainers is het zwaar, want dat betekent eigenlijk altijd een driedubbele shift."

Maar er zijn ook voordelen aan de nieuwe manier van trainen. "Het is leuk dat er nu meer interactie met de individuele speelsters is en je kan ook tonen dat je als coach 100 procent ten dienste van hun carrière staat. We zullen met de Tigers deze zomer geen wedstrijden meer spelen, maar we willen er toch voor zorgen dat alle speelsters fit en gezond aan de competitie kunnen beginnen bij hun club."

"We moeten veel richtlijnen volgen. Zo dragen de trainers een mondmasker en ontsmetten we de ballen voortdurend." En hoe zit dat met fysiek contact? Bij volleybal raken de spelers elkaar na bijna elk punt wel eens aan. "Dat is wennen, ook op training zijn die handshakes een gewoonte. Je ziet dat de speelsters spontaan de neiging hebben om naar elkaar toe te gaan. Maar ze kunnen zich net op tijd nog inhouden."