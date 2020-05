Valencia drukt verbazing uit: "Als hij besmet was, bracht hij veel mensen in gevaar"

"Valencia CF wenst publiekelijk haar verbazing te uiten naar aanleiding van de uitspraken van Gasperini in de Italiaanse media", laat de Spaanse club noteren op haar website.

"Door zijn gedrag, indien hij wel degelijk besmet was, bracht hij erg veel mensen in en rond het veld in gevaar." Enkele dagen na de bewuste wedstrijd verklaarde Valencia al dat "zo'n 35 procent van de spelersgroep besmet was geraakt met het coronavirus".

Begin maart won Atalanta met 3-4 in Valencia. De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats, omdat het coronavirus op dat moment al hevig woekerde in Noord-Italië.

Gasperini zei in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport dat hij zich de dag voor de wedstrijd en de matchdag zelf ziek voelde. Nog een dag later verloor hij zijn smaakzin. Intussen kwam bij een test aan het licht dat hij antilichamen aanmaakte tegen het virus, een duidelijk bewijs dat hij wel degelijk besmet raakte.