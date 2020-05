Jürgen Klopp staat te popelen: "Dit is een zeer belangrijke periode voor ons"

In Engeland keren ze stapje per stapje terug naar de situatie van voor het coronavirus. Jürgen Klopp kan sinds enkele dagen op training weer beschikken over zijn volledige spelersgroep.

"Het is geweldig. Dit is een groot verschil", zegt de Duitse T1 op de clubwebsite. "Het weer is uitstekend en we genieten er echt van."

"Ik vond het ook fijn om tijdens de eerste week in kleine groepjes te werken, maar nu werken we op tactische zaken. En mijn spelers vormen nog steeds een groep goeie gasten."

Liverpool wordt wellicht op 19 of 20 juni losgelaten op het veld. "Dan moeten we 100 procent zijn. Dit is onze gebruikelijke voorbereiding op een seizoen, want we verwachten geen lange pauze na dit seizoen."

"Het is dus een zeer belangrijke periode voor ons. We hebben nooit zo'n lange periode zonder trainingen gehad. Maar het is goed dat we nu weer samen kunnen komen."

En bij Liverpool snakken ze gewoon naar het behalen en het vieren van de landstitel op het veld. "We weten nog niet wanneer we spelen en dat houdt ons bezig, maar dat is niet erg. Op het veld is alleszins alles in orde en dat is uitstekend."