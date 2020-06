Hernan Losada tekent bij bij Beerschot: "Heb dit zelf afgedwongen"

Ook de assistenten blijven op post. Frank Dauwen, Will Still en keeperstrainer Patrick Nys verlengden eerder al hun contract bij Beerschot.

Hernan Losada zal opnieuw langs de zijlijn staan. De voormalige spelverdeler verlengde dit weekend zijn contract. In oktober had de Argentijn op het Kiel overgenomen van Stijn Vreven, tot nu toe als interim-coach maar vanaf volgend seizoen dus als volwaardig hoofdcoach.

Losada: "Op 90 minuen van historisch moment"

"Beerschot gaf me de kans een mooi leven uit te bouwen als profvoetballer", zegt Hernan Losada. "Dat ik 14 jaar later bij diezelfde club mijn carrière als hoofdcoach kan lanceren, is een droom die uitkomt."

"Ik ben best trots op wat ik hier in die maanden heb kunnen realiseren. Ik heb deze groep weer een identiteit gegeven. In die zin heb ik dit contract zelf afgedwongen."

"Maar ik ben de club ook dankbaar dat ik deze kans krijg. Beerschot is een historisch parcours aan het afleggen en staat alweer voor een belangrijke periode. Dat ik daarin een sleutelrol mag spelen, is fantastisch."

Losada verwijst naar de promotiefinale tegen OH Leuven, zijn eerste grote opdracht straks in augustus. "Toen ik in 2015 terugkeerde naar Beerschot had ik 2 doelen. Ik wilde doorgroeien tot coach en Beerschot terugbrengen waar het thuishoort, in 1A. Dat moment wil ik voor geen geld van de wereld missen. We staan op 90 minuten van alweer een historisch moment."