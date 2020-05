Formule 1 wil kwalificaties vervangen door sprintrace

Oostenrijk en Groot-Brittannië organiseren allebei 2 grand prixs en zij zouden de eer krijgen. Het 2e raceweekend zal er lichtjes anders uitzien.

In plaats van kwalificaties moeten de deelnemers een halfuur sprinten. Starten doen ze in omgekeerde volgorde: de rode lantaarn in de WK-stand staat vooraan op de grid, de kampioenschapsleider helemaal achteraan.

Het zou het tweede weekend op hetzelfde circuit wat spannender moeten maken.