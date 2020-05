Eerste grote transfer na coronacrisis: PSG neemt Icardi definitief over van Inter

Mauro Icardi droeg dit seizoen al het shirt van de Franse kampioen. Hij werd uitgeleend aan PSG door zijn Italiaanse werkgever Inter Milaan. Romelu Lukaku ziet zijn concurrent in de Milanese spits nu definitief vertrekken naar Parijs. Icardi tekent er een contract tot en met juni 2024.

Het is geen verrassing dat PSG de 27-jarige Argentijn langer in de ploeg wil houden na zijn succesvolle huurperiode. Icardi was goed voor 20 doelpunten en 4 assists in 31 wedstrijden.

Het is de eerste grote Europese transfer sinds de uitbraak van de coronacrisis. Daardoor zou Inter de prijs wat laten zakken hebben: van 70 miljoen naar "minder dan" 60 miljoen euro.

Inter bedankt de spits voor zijn jarenlange inzet. Icardi speelde sinds 2013 in Milaan en was er jarenlang een vaste waarde. Hij droeg zelfs de aanvoerdersband. Na een conflict met het bestuur werd hij naar de uitgang geduwd.