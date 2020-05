Donatie van NFL-club na dood George Floyd kan op weinig enthousiasme rekenen

Het overlijden van George Floyd, een Amerikaan die na een interventie van de politie om het leven kwam, beroert ook de sportwereld. NFL-club San Francisco 49ers doneerde daarom 1 miljoen dollar "aan lokale en nationale organisaties die strijden voor verandering".

"Veel mensen in dit land lijden hieronder. De emoties zijn rauw en dat is logisch", schreef eigenaar York op Twitter. "We moeten moedig genoeg zijn om het probleem onder ogen te zien. Zwarte mannen, vrouwen en kinderen en andere minderheidsgroepen worden in dit land systematisch gediscrimineerd."

Er kwam applaus voor de gulle donatie van Jed York en zijn club, maar op Twitter oogste hij ook meteen veel kritiek. Mensen maakten York erop attent dat hij enkele jaren geleden weigerde om zijn speler, quarterback Colin Kaepernick, te steunen toen die in 2016 als eerste knielde tijdens het Amerikaanse volkslied om te protesteren tegen het politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen.

"Niemand wil jouw geld", tweette Eric Reid, een van de spelers die het voorbeeld van Kaepernick destijds volgde. "We willen gerechtigheid. Je hebt me toen gesmeekt om niet te knielen tijdens het volkslied."