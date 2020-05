Barcelona pikt draad op in Mallorca, Real begint in jeugdstadion

In de hoogste afdeling in Spanje staan nog 11 speeldagen op het programma. Donderdag 11 juli beginnen ze eraan met ronde 28. Sevilla en Betis spelen de stadsderby.

Competitieleider Barcelona begint zaterdag 13 juni met een match om 22u in Mallorca, uitdager Real Madrid krijgt een dag later het bescheiden Eibar op bezoek. Niet in het Bernabeu-stadion, dat wordt momenteel opgeknapt, wel in het stadion voor de jeugd van Real.

Daarna volgende de speeldagen mekaar snel op. Vaak moeten de clubs 2 keer per week spelen.

Ten laatste op zondag 19 juli zal de kampioen bekend zijn. Barcelona leidt in de Primera Division met 2 punten voorsprong op Real.

Een Clasico komt er niet meer dit seizoen in de competitie. In december bleef het 0-0 in Barcelona, begin maart won Real de klassieker met 2-0.