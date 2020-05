Tour-stalen uit 2016 en 2017 worden hertest: "Ik schrik niet echt van dat nieuws"

Naar aanleiding van getuigenissen in Operatie Aderlass worden stalen hertest uit de Tour van 2016 en 2017. "Ik hoop dat het aantal renners en de gezondheidsrisico's van het product meevallen", zegt dopingjager Peter Van Eenoo.

Van Eenoo: "Product dat toen niet opspoorbaar was of nu beter op te sporen is"

Operatie Aderlass zou wel nog eens een belangrijk staartje kunnen krijgen. In het onderzoek naar het dopingnetwerk rond dokter Schmidt werden al 8 renners gestraft, onder wie Georg Preidler, Borut Bozic en Kristijan Durasek. Maar op basis van getuigenissen in het dopingonderzoek is het CADF (Cycling Anti-Doping Foundation) begonnen aan het hertesten van stalen uit de Tour de France van 2016 en 2017. Dat vernam Het Nieuwsblad. "Ik schrik niet echt van dat nieuws", zegt Peter Van Eenoo, hoofd van het dopinglab van de Universiteit Gent. "Ofwel wordt er hertest op nieuwe producten die toen nog niet opspoorbaar waren. Ofwel gaat het om producten die we nu beter kunnen opsporen. En ik vermoed dat het hier om dat laatste gaat." Opvallend: de stalen die hertest worden zijn van renners die geen klant waren van dokter Schmidt. "In Operatie Aderlass werken inlichtingendiensten van antidopingagentschappen samen met nationale inlichtingendiensten." "Zo krijgt men toegang tot emailverkeer en chatberichten. Het zou kunnen dat in dit dossier e-mails van een betrapte atleet leiden naar andere atleten die niets te maken hebben met dokter Schmidt." "Over enkele weken of maanden zullen we meer weten. Ik hoop vooral dat het aantal renners en de gezondheidsrisico's van het product meevallen."

"Ferrari op Teide? Kan ik zeker niet uitsluiten"