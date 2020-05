Pole, snelste ronde, winst én 1e plaats in virtueel kampioenschap voor Vandoorne

Om de coronacrisis te overbruggen, racen de Formule E-coureurs in hun simulator. De 6e manche vond vanmiddag plaats in de dokken van New York, zonder Daniel Abt. De Duitser had vorig weekend valsgespeeld en moest opkrassen bij Audi.

Stoffel Vandoorne maalde er niet om. Hij veroverde voor de 4e keer de poleposition, voor de eerste keer zette onze landgenoot die ook om in een zege.

Met wat meeval: meteen na de start zag hij zijn tegenstanders blokkeren in zijn achteruitkijkspiegels. Vandoorne reed zo van start tot finish solo en perste er ook het snelste rondje uit.

"Na de 3e bocht zag ik niemand meer", lachte Vandoorne. "Eindelijk verzilver ik een keer de poleposition."

Dankzij de zege staat Vandoorne nu aan de leiding in de tussenstand. Hij wipt over Pascal Wehrlein (Mahindra Racing). De marge is wel klein. De Duitser, net als Vandoorne een voormalige Formule 1-coureur, volgt op 2 puntjes.

Volgend weekend rijden ze de slotraces in het virtuele Formule E-kampioenschap.