Lokeren-supporters kopen laatste souvenirs, maar de Beker van België is niet te koop

Op 20 april is de Koninklijke Sporting Club Lokeren failliet verklaard, een maand later gingen de laatste items de deur uit in de fanshop. "De opbrengst is voor de nieuwe club Lokeren-Temse", vertelt medewerkster Patsy Delemarre. "Het geeft de supporters een boost."

"Ze willen vooral een shirt en een klein souvenirtje. Of wat materiaal van de spelers, want dat bieden we ook nog aan. Enkel de Beker van België is niet te koop, al is er wel vraag naar", weet de verkoopster die zich nu gaat inspannen voor de nieuwe club.



Lokeren - Temse staat komend seizoen aan de aftrap in de 2e amateurklasse, maar vanmiddag keken de supporters nog een keer achterom naar de seizoenen in de hoogste afdeling.

"Je moet altijd een souvenir hebben, want er gaat wat veranderen", weet Ronny, die al van kindsbeen voor Lokeren supportert. "De kleuren blijven misschien, maar het logo zal er anders uitzien."

"Ik vind het moeilijk", reageert rassupporter Polleke, die wel strijdlustig blijft. "Over 4 jaar staan we hier weer", pompt hij zichzelf moed in.