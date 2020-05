KDB Cup verschoven naar 2021: "Volgend jaar fantastische editie"

De KDB Cup zou op 30 en 31 mei al voor de vijfde keer op rij doorgaan op de terreinen van de Oost-Vlaamse eersteprovincialer KVE Drongen, waar Rode Duivel Kevin De Bruyne zelf nog voetbalde als zesjarige. Maar de coronacrisis gooit roet in het eten.

"Het is voor de vele vrijwilligers en zeker de voetballiefhebbers een domper. Want de KDB Cup wordt ook over de landsgrenzen heen gewaardeerd", klinkt het bij de organisatie. FC Barcelona is er vaste klant en het Braziliaanse SE Palmeiras zou dit jaar de eerste Zuid-Amerikaanse deelnemer worden.

Ook de U15 van Real Madrid, met de jongste zoon van coach Zinedine Zidane, stond op de deelnemerslijst. Club Brugge, Chelsea, PSV, KRC Genk, AA Gent, Manchester City, PSG en Tottenham waren de andere uitdagers.

"Het is zonde dat het niet kan doorgaan, maar de gezondheid gaat voor", reageert Kevin De Bruyne op Twitter. "We zullen hard werken met de hele organisatie om volgend jaar terug te komen met een fantastische editie." De vijfde editie van de KDB Cup staat nu op de kalender in het Pinksterweekend van 2021 op zaterdag 22 en zondag 23 mei.