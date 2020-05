Formule 1-seizoen begint met 2 races in Oostenrijk (zonder publiek)

Maximaal 2.000 personen

Het Formule 1-seizoen had traditioneel in maart in Australië moeten beginnen, maar daar besliste het coronavirus anders over. Oostenrijk geeft nu het startsein.

Ook dubbele GP op Silverstone

Na de 2 races in Oostenrijk gaat het naar Boedapest voor de GP van Hongarije (19 juli). Begin augustus organiseren ze in Silverstone 2 races (2 en 9 augustus), Spanje is een week later aan de beurt.

Op 30 augustus is het dan tijd voor de GP van België (zonder publiek). Op 6 september zwaait de Formule 1 West-Europa uit met de GP van Italië.

In totaal wil het Formule 1-circus dit jaar nog 18 grand prixs afwerken. De slotrace is voor 13 december in Abu Dhabi.