Dagje stof happen: Wout van Aert crost meer dan 300 kilometer offroad

In afwachting van de nieuwe start van het internationale wielerseizoen op 1 augustus heeft Wout van Aert vandaag flink wat kilometers afgelegd. Samen met zijn crosscollega Daan Soete en Jumbo-ploegmaat Maarten Wynants trapte hij de hele dag over (grotendeels) onverharde wegen.

Het was een initiatief van Laurens ten Dam. De Nederlandse ex-prof had vandaag in de Verenigde Staten "Dirty Kanza" willen rijden, een offroadwedstrijd over 324 kilometer. Omdat de gravelrace uitgesteld is, riep hij de "Dirty Kanzelled" in het leven.

Gesneden koek voor Van Aert, Soete en Wynants. Zij zochten in en rond de Kempen zo veel mogelijk stoffige paden op. Op het einde van de pittige dag gaf de fietscomputer 323 kilometer aan.