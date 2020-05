Barça-coach wil geen 5 wissels: "Dat is in ons nadeel in slotminuten"

Om spelers te ontlasten bij de herneming van de competities laat de FIFA vijf wissels toe in plaats van drie. Tot grote spijt van Sétien: "De vijf wissels zijn in ons nadeel, want we maken in veel wedstrijden het verschil in de slotminuten. Nu zullen onze tegenstanders spelers hebben die frisser zijn", zegt hij.

Toch zal het ook nodig zijn, beseft hij. "Mogelijk zullen er veel blessures zijn, zoals in Duitsland, want wij hebben bijna twee maanden doorgebracht in de zetel, zonder te spelen. De hitte, en het feit dat wij om de drie of vier dagen moeten aantreden, zal een aantal voetballers zeker parten spelen."

Volgende week worden de collectieve trainingen hervat in Spanje. "Ik had graag wat meer tijd gehad, maar we zullen het met twee weken moeten doen", zegt de Barça-coach. "We konden zelfs nog niet samenkomen in een zaal om met videobeelden te werken."

Barcelona staat op kop in Spanje en verdedigt een kloof van twee punten op Real Madrid. Op 19 juli zou het hele seizoen er doorgejaagd moeten zijn.